Rovinosa caduta nei boschi con la moto da enduro, interviene il Soccorso Alpino

Brutta avventura, alla vigilia di Pasqua, per un 53enne di Comacchio caduto rovinosamente dalla moto da enduro durante un'escursione nei boschi di Marzeno a Brisighella. L'uomo, nell'avventurarsi lungo un sentiero caratterizzato da sassi e pozzanghere, ha perso il controllo della due ruote rimanendo ferito a una gamba e impossibilitato a riprendere il cammino. A dare l'allarme sono stati altri escursionisti in mountain bike che hanno allertato il 118 e avviato la macchina dei soccorsi. Oltre all'ambulanza sono intervenute due squadre del Soccorso Alpino che hanno raggiunto il ferito che, dopo essere stato stabilizzato, è stato caricato sulla barella e portato a valle da dove è stato trasferito all'ospedale di Faenza per le cure del caso.