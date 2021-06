Ruba 12 euro di spesa, scoperta tira uno schiaffo a un dipendente: arrestata

Il complice, invece, è stato rintracciato subito dopo e indagato in stato di libertà per furto aggravato in concorso

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato è intervenuta in via Argirocastro, a Ravenna, presso un supermercato a seguito della segnalazione di un furto a opera di due persone. Sul posto gli operatori della Squadra Volante hanno scoperto che un uomo era riuscito a fuggire mentre una seconda persona, una 36enne estone, stata bloccata dal personale del servizio antitaccheggio al quale la malintenzionata, nel tentativo di fuggire, aveva sferrato uno schiaffo al volto.

All’interno dello zaino della donna è stata trovata occultata merce alimentare asportata dal negozio per un valore di circa dodici euro. La 36enne è stata tratta in arresto per rapina impropria mentre il complice, un 29enne indiano, è stato rintracciato subito dopo e indagato in stato di libertà per furto aggravato in concorso.