Ruba tre bancomat da un'auto in sosta: arrestato per furto e ricettazione

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero per i reati di furto e ricettazione. Nel pomeriggio di sabato 11 febbraio, durante uno specifico servizio in borghese finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, specialmente di quelli predatori, alcuni poliziotti del Commissariato di Lugo, transitando per una via del centro, avrebbero notato una persona con il volto quasi completamente nascosto dalla berretta e dalla sciarpa, che si muoveva con fare sospetto nelle vicinanze di un bancomat.

Pochi istanti dopo, l’uomo si sarebbe allontanato, sempre seguito a vista dagli agenti, e nei pressi di via Mazzini avrebbe accelerato il passo per poi mettersi a correre. La sua corsa è stata però fermata da una volante del Commissariato che era stata fatta intervenire in ausilio. Poco prima di essere fermato, l'uomo sarebbe stato visto lanciare degli oggetti che, prontamente recuperati, sono risultati essere tre carte bancomat rubate poco prima da un borsello riposto all’interno di un’auto in sosta.

Inoltre, nella disponibilità dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, i poliziotti avrebbero rinvenuto e sequestrato un telefono cellulare risultato essere di illecita provenienza, poiché oggetto di un furto avvenuto il 9 febbraio. Per questo, il presunto ladro è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Ravenna per furto e ricettazione e le carte bancomat restituite al legittimo proprietario.