Ruba borse e vestiti dal negozio in pieno centro: arrestata

La Polizia di Stato ha arrestato una 21enne cubana per il reato di furto aggravato. Domenica mattina, verso le 12.00, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna è intervenuta presso il punto vendita 'Ovs' di via di Roma, dove il personale di vigilanza aveva fermato una ragazza che, dopo aver provato diversi capi d’abbigliamento, aveva oltrepassato le casse senza pagare nulla. In particolare il personale addetto al negozio di abbigliamento ha riferito ai poliziotti intervenuti che poco prima la donna aveva provato diversi capi di vestiario e loro, insospettiti da tale comportamento, avevano effettuato un controllo all’interno del camerino rilevando la presenza di dispositivi antitaccheggio.

La giovane è stata fermata all’esterno del negozio e, in seguito alle richieste di consegnare quanto asportato, la ragazza ha restituito un vestito, del valore di 23 euro, che era danneggiato a causa dell’asportazione del sistema antitaccheggio. All’arrivo degli agenti la ragazza è stata trovata in possesso anche di una piccola borsa che recava ancora il cartellino del prezzo di 25 euro e che aveva occultato all’interno del proprio borsone.

La 21enne, che non aveva con sé alcun documento di identità, è stata condotta in Questura dove i poliziotti, previo fotosegnalamento dattiloscopico, l’hanno identificata per la 21enne cittadina cubana con precedenti penali e di polizia per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La donna, dopo le formalità di legge, è stata dichiarata in arresto e trattenuta nelle camere di sicurezza della Questura di Ravenna in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Lunedì mattina il Giudice Unico di primo Grado dopo la convalida dell’arresto ha celebrato il processo, in seguito alla quale la 21enne è stata condannata alla pena, poi sospesa, di due mesi e venti giorni di reclusione e 80 euro di multa. La donna è stata anche denunciata dagli agenti per violazione del Testo Unico dell’Immigrazione, perché risultata non in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri in Italia.