Ruba dei gioielli, ma viene sorpreso dentro casa: 25enne in manette

E' stato particolarmente intenso il lavoro dei militari nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando provinciale dei Carabinieri per prevenire crimini e innalzare la sicurezza nel contesto prenatalizio. I Carabinieri della Stazione di Ravenna hanno tratto in arresto per evasione un uomo di origine serba allontanatosi dalla propria abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari. L'uomo infatti è stato sorpreso all’interno di un negozio in centro storico, benché non fosse autorizzato ad allontanarsi.

I Carabinieri di Cervia, nel corso della notte, hanno invece tratto in arresto un libanese di 25 anni, senza fissa dimora, resosi responsabile di un furto in abitazione. Il 25enne, sorpreso ancora all’interno dell’abitazione nel centro storico della città, aveva con sè il maltolto, consistente in alcuni gioielli trafugati dall’appartamento, che poi sono stati recuperati e restituiti al proprietario. Il ladro è stato invece trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.

In azione anche i Carabinieri della stazione di Lido Adriano che hanno arrestato un uomo di 58 anni, già agli arresti domiciliari, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di circa 7 grammi di cocaina, materiale da taglio e per il confezionamento di stupefacenti, occultati all’interno dell’abitazione. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Dai controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno sorpreso complessivamente 10 automobilisti alla guida dei rispettivi veicoli in stato di ebbrezza alcoolica. Per alcuni di loro si è reso necessario procedere con una denuncia a piede libero poiché avevano un tasso alcolemico superiore al limite sanzionato amministrativamente. Solo un paio se la sono cavati con la sanzione amministrativa, avendo un tasso alcolemico inferiore. Inoltre, sono state contestate 2 violazioni al Codice della Strada con conseguente ritiro di patente.