Rubano pacchi di caffè, tavolette di cioccolata e parmigiano: banda in manette

La Polizia di Stato ha arrestato quattro taccheggiatori, tre uomini e una donna di origini romene, per il reato di furto aggravato in concorso. Martedì mattina un equipaggio della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna ha individuato, nel parcheggio dellla Coop di via Cavina, una Bmq con a bordo quattro persone che, alla vista del veicolo di servizio, hanno cercato di allontanarsi. Dopo qualche decina di metri l'auto è stata fermata e gli agenti hanno notato un’ingiustificata insofferenza alle verifiche documentali.

I poliziotti hanno approfondito così il controllo rinvenendo, all’interno dell’abitacolo, un borsone blu colmo di pacchi di caffè e generi vari per i quali le quattro persone a bordo dell’auto non sono state in grado di fornire alcuna giustificazione. All’interno del baule del mezzo gli agenti hanno scoperto, invece, 8 confezioni da 1 kg di caffè, 5 confezioni di caffè da 250 grammi, 15 tavolette di cioccolato di varie marche, 6 confezioni da 250 grammi di parmigiano reggiano, un seghetto, una cassetta di chiavi meccaniche, un set di punte da trapano e una prolunga elettrica. Tutti i beni risultavano essere imballati, come se fossero stati appena acquistati, risultando le confezioni di formaggio ancora fredde da frigorifero.

Alla richiesta circa la provenienza di tali prodotti, gli occupanti dell’auto non sono stati in grado di indicare il luogo di acquisto oppure esibire un documento fiscale giustificante il possesso degli stessi. Da un'immediata verifica presso la Coop di via Cavina e il vicino supermercato Lidl gli agenti hanno accertato che gran parte della merce rinvenuta proveniva dai due ipermercati. I prodotti riconosciuti dai responsabili dei punti vendita sono stati restituiti, in quanto merce deperibile ma non danneggiata.

In considerazione dei numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e dello stato di quasi flagranza, i quattro occupanti dell’auto sono stati dichiarati in arresto per il reato di furto aggravato in concorso. I tre uomini sono stati condotti al carcere di Ravenna, la donna a quello di Forlì in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.