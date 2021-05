Rubata la bici dell'ex sindaco Matteucci, l'appello della moglie: "Ha un valore affettivo, aiutatemi a trovarla"

C'è anche la bicicletta di Simona Pepoli, vedova del compianto ex sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci scomparso nel 2020, tra quelle rubate giovedì in una serie di furti di velocipedi sparsi un po' in tutto il ravennate. Simona ha lanciato un appello per ritrovare la bici elettrica rubata tra le 10 e le 13 in via De Gasperi, pubblicando una foto della sua, 'gemella' di quella scomparsa: "La bici ha un grande valore affettivo per me, essendo appartenuta a mio marito - spiega la donna - Aveva due tascone blu laterali, che sono già state ritrovate vicino a un cassonetto in via Alberoni".