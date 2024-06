Rubato il prezioso Rolex mentre passeggia in centro, uomo vittima della tecnica dell’abbraccio

Via il Rolex dal polso in pieno centro storico. Sabato mattina, intorno alle 8, in via Maggiore a Ravenna, poco distante da via Chiesa, un uomo mentre passeggiava è stato avvicinato da una donna che con la tecnica dell’abbraccio gli ha strappato via il Rolex che portava al polso. La vittima ha tentato di reagire, ma la donna è stata velocissima a compiere il furto per poi darsi alla fuga.

Si tratta di un orologio Rolex da diverse migliaia di euro. L’uomo in stato choc ha chiamato il 112, sono intervenute le volanti della Polizia che hanno raccolto una serie di informazioni e sono cominciate le ricerche. E’ stata poi avvisata anche la squadra mobile per l’indagine del caso. Dalle prime informazioni sull’autrice del furto sembrerebbe che si tratti di una donna con accento dell’est europeo, mora, con capelli medio-lunghi legati.