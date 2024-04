Rubavano carburante dai serbatoi: 3 camionisti arrestati per furto ai danni dell'azienda

Furto aggravato ai danni del proprio datore di lavoro. Di questa accusa dovranno rispondere tre camionisti di un'impresa di autotrasporto ravennate che sono stati sorpresi dalla Polizia Stradaledurante un servizio di controllo nella zona delle Bassette a Ravenna, nella serata del 12 aprile, mentre prelevavano carburante dai serbatoi dei mezzi da loro condotti per mezzo di un tubo di gomma.

I tre camionisti, che avevano disposto i veicoli in modo da creare un vero e proprio muro di protezione al fine di agire indisturbati, non sono però sfuggiti alla vista dei poliziotti della Stradale, che appostati a pochi metri dal luogo del ritrovo, approfittando di uno spiraglio, hanno potuto constatare direttamente le operazioni di prelievo. All’atto del controllo sono state anche rinvenute, celate nei veicoli privati dei tre uomini, altre taniche pronte per essere riempite, nonché i tubi utilizzati per asportare il gasolio. Una circostanza che evidenzierebbe, secondo gli investigatori, una probabile abitualità nel furto di carburante; tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. I camionisti sono quindi arrestati in flagranza di reato e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.