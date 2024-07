In Darsena torna la ruota panoramica: "Se avrà successo la renderemo permanente"

In Darsena di città torna la ruota panoramica. L'installazione è prevista per metà settembre e resterà nella testata del Candiano solo per un paio di mesi, ma l'intenzione dell'amministrazione comunale è quella di renderla permanente. Nei giorni scorsi, infatti, è stato indetto un avviso pubblico per individuare un operatore da autorizzare, in via sperimentale appunto, per l’esercizio dell’attività dello spettacolo viaggiante con una ruota panoramica, che sarà all'angolo tra via Antico Squero e via Cavalcoli.

Indicativamente la ruota, che dovrà rispettare i criteri previsti dal Regolamento per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante (potrà avere un ingombro massimo di 11 x 27,50 metri, mentre non ci sono limiti per l'altezza), resterà in Darsena dal 20 settembre a fine novembre. "Se la sperimentazione andrà bene - commenta l'assessora Annagiulia Randi - poi potremo ragionare per il prossimo anno di renderla permanente. Intanto vediamo come andrà".

Non si tratta della prima installazione di una ruota panoramica a Ravenna - tra l'altro sono sempre più numerose le città turistiche che scelgono di dotarsi di una giostra di questo tipo in modo stabile: già nel 2017 e nel 2018 nella stessa zona era stata montata una ruota alta 40 metri, a quei tempi la più grande ruota semi-movibile d'Italia, ed erano stati tanti i ravennati e i turisti, grandi e bambini, che avevano comprato un biglietto per ammirare dall'alto il canale Candiano e perdere lo sguardo sullo skyline del centro storico. Nel 2022, invece, il Comune aveva emesso un bando, ma il vincitore aveva poi rinunciato e la ruota non era mai stata montata.

La vista dalla ruota panoramica montata in Darsena nel 2017