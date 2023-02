Ruspe al lavoro al crossodromo Monti Coralli, ambientalisti preoccupati: "Grave inquinamento acustico"

Ruspe al lavoro al campo cross Monti Coralli, ma gli ambientalisti non ci stanno. “Da circa una settimana sono partiti i cantieri per il progetto di ampliamento e riqualificazione del circuito da motocross Park 04-Monti Coralli - si legge in una nota -. Coma Faenza Eco-logica abbiamo chiesto di leggere la Valutazione di impatto ambientale e i documenti relativi all'intero progetto. Siamo preoccupati che l'ampliamento del circuito possa disturbare i gruccioni che nidificano nelle pareti di sabbie gialle limitrofe al circuito. Una volta ampliato e operativo, questo circuito produrrà inoltre un grave inquinamento acustico e quindi disturbo alla fauna dei boschetti limitrofi. Ricordiamo che i boschi sono vincolati e tutta l'area ha un vincolo paesaggistico per la presenza del Rio Pideura. Inoltre le sabbie gialle sono un geosito, un antico litorale del mare di un milione di anni fa, che andrebbe valorizzato”.

Un punto sul quale gli ecologisti fanno leva riguarda il coinvolgimento dei residenti della zona: “Dove sta il bene comune e la finalità pubblica del progetto? - si chiedono -. Non dimentichiamo che il tutto è accaduto senza mai informare o coinvolgere i residenti della zona. La zona inoltre non è servita dai mezzi pubblici e via Casale sarà gravata da un aumento del traffico motorizzato, aumentando ulteriormente le emissioni”.

Il documento, firmato da Linda Maggiori, si conclude con un accenno sull’ex Cava Falcona: “Il Comune deve ancora riqualificarla. Dopo lo sfruttamento e l’abbandono da parte di Ctf è ora un luogo di degrado con cumuli di sporcizia, vecchi edifici rotti, escrementi. Nel 2008 il Comune promise che quel terreno sarebbe diventato un museo geologico all'aperto per mostrare a tutti la bellezza delle sabbie gialle, attirando studiosi da tutto il mondo ma del progetto non se n’è fatto nulla”.