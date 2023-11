Russi celebra il 79esimo anniversario della Liberazione

Si svolgono le celebrazioni per il 79esimo anniversario della Liberazione della città di Russi. La ricorrenza "deve essere una grande occasione per ripercorrere, davanti a tutta la società civile, questo cammino di democrazia e di civiltà - fanno sapere dal Comune - Proprio in questo la Resistenza rivela la propria grande attualità. Per onorare i gloriosi Caduti, Partigiani, Reduci e quei Militari che disertando scelsero la via della clandestinità unendosi ai Resistenti, il Comune di Russi e l'Anpi - Comitato Permanente Antifascista In Difesa Delle Istituzioni Democratiche, intendono consegnare questo messaggio di storia vera ed attuale ai giovani e agli studenti, affinché, attingendo all’esperienza del passato, possano affacciarsi all’aurora radiosa del XXI Secolo che tutti speriamo apportatore di una vera giustizia e di Pace universale".

Di seguito, il calendario completo delle celebrazioni. Si parte venerdì 1 dicembre alle 15 al Cimitero di Russi, Via IV novembre, con la posa della Pietra Resistente presso la tomba del Partigiano Lino Bondi. Sabato 2 dicembre alle 10:30 si svolge la visita ai Cippi commemorativi dei Martiri della Resistenza: Palazzo San Giacomo, Targa commemorazione Canadesi; Via Mascagni 2, Casa Bondi e Area Verde Via Cantagallo Piero Ghinassi. Ritrovo presso la Sede comunale. Infine domenica 3 dicembre si parte alle 9.30 dalla Chiesa Arcipretale con la Santa Messa in onore dei Caduti. Alle 10.30 in Piazza D.A. Farini si tiene l'esibizione della Banda Città di Russi, segue poi il Corteo con deposizione di corone alle lapidi dei Caduti. Alle 11.15 al Teatro Comunale si tiene l'intervento di Renzo Savini, presidente provinciale Anpi Ravenna, e si prosegue all'esibizione teatrale dei ragazzi e delle ragazze delle classi 3^ della Scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo A. Baccarini. Alle 14.30 il Centro Sociale Culturale Porta Nova, Via Aldo Moro 2/1, propone la proiezione del video “Voglia di Libertà” realizzato dal Comune di Russi in collaborazione con Anpi Russi.