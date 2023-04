Russi celebra il 78° anniversario della Liberazione: le iniziative in programma

Da giovedì 20 a sabato 29 aprile 2023 nel Comune di Russi sono in programma diverse iniziative legate alla celebrazione del 25 aprile, Festa della Liberazione Nazionale e simbolo della lotta di resistenza militare e politica attuata dalle forze partigiane durante la Seconda Guerra Mondiale, a partire dall'8 settembre 1943, contro il governo fascista.

GIOVEDÌ 20 APRILE

Ore 20 - Biblioteca Comunale, Via Godo Vecchia, 10: presentazione dei lavori realizzati dai ragazzi e ragazze nell'ambito del progetto "La storia siamo noi"

Incontro su Don Minzoni, a cura di Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’età Contemporanea in Ravenna e Provincia. Nel corso della serata sarà presentato e proiettato il documentario “Delitto di regime. Il caso don Minzoni - Prima parte. Regia di Leandro Castellani. RAI 1973”

VENERDÌ 21 APRILE

Ore 10 - Visita ai Cippi dei Martiri della Resistenza a San Pancrazio. Ritrovo presso il Municipio

LUNEDÌ 24 APRILE

Ore 20.45 - Teatro Comunale: spettacolo della rassegna di teatro contemporaneo “Juke-box partigiano. Germana, Lina, Edera e altre vite resistenti”

MARTEDÌ 25 APRILE

Ore 9 - Chiesa Arcipretale: Santa Messa

Ore 10 - Piazza Farini: esibizione della Banda “Città di Russi”

Ore 10.15 - Partenza del Corteo con deposizione delle corone alle Lapidi dei Caduti

Ore 10.45 - Ex Chiesa in Albis: inaugurazione della mostra “La mia scuola per la pace”, a cura dell'Asilo Nido Comunale e dell’Istituto Comprensivo di Russi

Ore 11 - Piazza Farini: celebrazione dal Palco con interventi del Sindaco, del presidente ANPI Russi e con intervento conclusivo del Prof. Andrea Baravelli, docente di Storia Contemporanea dell'Università degli Studi di Ferrara

Ore 11.30 - Riflessioni e canti eseguiti dagli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria "A. Lama" di Russi

SABATO 29 APRILE

"Resistenze, la Festa della Liberazione", iniziativa organizzata da ANPI Russi, presso il Centro Sociale Culturale Porta Nova, in Via A. Moro, 2/1 - Russi

Ore 11 - apertura festa con saluti del Sindaco e del Presidente di ANPI Russi, Luca Balbi

Ore 12.45 - pranzo sociale con prenotazione ad ANPI tel. 333 8955366

Durante la giornata:

- presentazione del libro di Adelmo Cervi "I miei sette padri", monologo dell'attore Luca Rosetti "Corbari partigiano del sorriso"

- concerto acustico di Lara Puglia, reading letterario di Pierpaolo Capovilla su Pierpaolo Pasolini

- chiusura della festa con la band CRS DNL 55