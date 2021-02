Russi, chiusa la provinciale Chiesuola per la potatura di un tiglio secolare

Venerdì 26 febbraio, dalle ore 8 alle ore 15 (salvo posticipo al giorno successivo per avverse condizioni meteo o imprevisti) sarà interrotta la circolazione lungo la strada provinciale 52 Chiesuola in corrispondenza del civico n. 58 nel Comune di Russi, per consentire la potatura di un tiglio secolare.

Durante lo svolgimento dei lavori è consentito il transito solo ai residenti e ai mezzi di servizio. Il traffico sarà deviato come segue: chi proviene da Russi sarà deviato lungo la Sp 302R Brisighellese e la Sp 4 Prada. Chi proviene da Prada seguirà il percorso inverso.