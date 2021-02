Russi, consegnati i primi 10 kit di benvenuto ai neonati del 2021

Nel pomeriggio di giovedì 25 febbraio il sindaco Valentina Palli e l'assessore Monica Grilli hanno consegnato i primi 10 kit “Benvenuti a Russi” ai genitori delle bimbe e dei bimbi nati in gennaio e febbraio 2021 nel Comune di Russi. L'Amministrazione Comunale di Russi ha pensato di offrire un kit di Benvenuto a Russi per accompagnare in questa bellissima esperienza i nuovi genitori e futuri cittadini.

Insieme al kit è stata consegnata anche la Carta Benvenuti a Russi: un tesserino di riconoscimento per le famiglie dei nuovi nati del Comune di Russi che da diritto ad una serie di benefici e agevolazioni utilizzabile fino al compimento dei 3 anni del bambino/a.

La Carta “Benvenuti a Russi” può essere richiesta dai genitori dei bimbi e delle bimbe nati/e a partire dal 01/01/2019 esclusivamente inviando una email a istruzione@comune.russi.ra.it, i genitori vengono poi ricontattati per ritirare la carta.