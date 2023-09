Russi e Montescudo Monte Colombo firmano il Patto di Gemellaggio

Sabato, alle 10.30, al giardino della Rocca "Melandri" si terrà a cerimonia di firma del Patto di gemellaggio tra i Comuni di Russi e Montescudo-Monte Colombo (Rimini). Nel corso della cerimonia interverranno la sindaca di Russi Valentina Palli, il sindaco di Montescudo-Monte Colombo Gian Marco Casadei, Antonio Patuelli, cittadino onorario di Russi, i presidenti dei Comitati di Gemellaggio e delle rispettive Pro Loco. Sarà presente la Banda Città di Russi.

Il Patto di gemellaggio suggella il legame storico tra la Comunità di Russi e quella di Montescudo-Monte Colombo, grazie a due illustri cittadini russiani: Luigi Carlo Farini, medico, scienziato, storico, patriota e statista italiano, più volte Ministro ed anche Presidente del Consiglio dei Ministri, e il figlio Domenico Farini, militare e uomo di Stato unico italiano che sia stato sia Presidente della Camera dei deputati sia Presidente del Senato. Luigi Carlo Farini fu medico di famiglia a Montescudo nel 1834 e 1835, dove il 2 luglio 1834, nacque il figlio Domenico.

"Questi due uomini - spiega Jacta Gori, Assessora ai Gemellaggi del Comune di Russi - incarnano i valori che hanno fatto grande l’Italia, valori che vogliamo richiamare con questo atto ufficiale, valori che riteniamo fondamentali per ogni individuo, quali l’uguaglianza e la solidarietà, la sacralità della vita, del suo scorrere, del suo divenire, del raggiungere collettivamente obiettivi di sviluppo e di crescita. Auspichiamo che gli scambi futuri tra il Comune di Russi e il Comune di Montescudo-Monte Colombo possano apportare benefici per entrambe le Comunità nei settori socio-culturale, turistico, economico e anche istituzionale. Inoltre questa amicizia e collaborazione diventerà una futura esperienza di vita sociale per le rispettive realtà associative, anche tramite l'organizzazione di feste, manifestazioni, attività culturali, ricreative e scambi tra le istituzioni scolastiche".

Analoga cerimonia si terrà a Montescudo-Monte Colombo il prossimo 14 ottobre. Nell’occasione verranno inaugurate due lapidi sulla facciata del Municipio, intitolata una piazza nel centro storico di Montescudo a Luigi Carlo Farini, e a Domenico Farini sarà dedicata l’attuale Piazza del Municipio.