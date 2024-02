Russi, si parla del futuro Ospedale di Comunità: "Risposta alle necessità di anziani e non autosufficienti"

Mercoledì alle 17.30 presso la Biblioteca comunale di Russi, in via Godo vecchia 10, il Coordinamento provinciale di Ravenna del Cupla (Comitato Unitario Pensionati Lavoro Autonomo), in collaborazione con le associazioni di categoria, organizza un incontro per presentare l’Ospedale di Comunità in corso di realizzazione a Russi e la sua importanza per il territorio.

"L’investimento, finanziato con un milione di euro dal PNRR, risponde alla necessità di assicurare alla popolazione anziana o, più in generale, non autosufficiente l’ampliamento della rete delle Cure Intermedie - spiegano dal Cupla - l’Ospedale di Comunità costituisce, infatti, l’anello di congiunzione tra la degenza ospedaliera e le strutture aventi caratteri di residenzialità permanente come a esempio CRA e case-famiglia. Lo scopo del progetto è quello di realizzare una salda integrazione tra la rete ospedaliera, da una parte, e la rete dei servizi sociosanitari e sanitari dall’altra, al fine di garantire un’assistenza completa della persona".

Dopo l’introduzione di Massimo Cameliani, segretario CUPLA provincia di Ravenna, sono previsti gli interventi di Valentina Palli, Sindaca del Comune di Russi e di Roberta Mazzoni, Direttore del Distretto Sanitario Ravenna, Cervia e Russi. A seguire sarà lasciato spazio alle domande del pubblico per approfondire i temi della serata.