Russi, taglio del nastro per gli appartamenti protetti di piazza Farini

Taglio del nastro, alla presenza del sindaco Valentina Palli, per i nove appartamenti protetti situati in Piazza Farini, a Russi. In posizione strategica in quanto centrale ad ogni esigenza del cittadino (Casa della Salute, negozi, banche e Comune), gli alloggi sono destinati a persone che hanno compiuto i 65 anni di età autosufficienti, adulti in condizione di fragilità e disabilità fisica, persone-nuclei parzialmente non autosufficienti, genitore solo con minore, coppia in età compresa fra i 25 e i 55 anni. Gli appartamenti, 2 monolocali e 7 bilocali, privi di barriere architettoniche, sono completi di una cucina moderna con elettrodomestici ad induzione, riscaldamento a pavimento, allacci per tv, per le altre stanze la persona può personalizzare l’ambiente in modo che gli sia più famigliare.

"È stata la necessità di innovazione del welfare comunitario una delle principali motivazioni che hanno spinto il Comune di Russi ed Asp Azienda Servizi alla Persona, in collaborazione con il Servizio Sociale Associato, a creare gli spazi per gli appartamenti protetti di Piazza Farini, vere e proprie residenze private, dove la persona o la famiglia può mantenere tutta la propria privacy e autonomia - spiega l'assessore alle Politiche sociali Monica Grilli -. Oltre a ciò, la palazzina dispone anche di spazi comuni come un ampio terrazzo, una lavanderia ed una sala dove saranno possibili attività di socializzazione. Il progetto è infatti finalizzato anche alla costruzione di relazioni sociali significative fra i singoli, con l’intenzione di incentivare le occasioni e i momenti dello stare insieme"-