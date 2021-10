Sale la febbre della maratona: in 12 negozi del centro ci si può iscrivere al percorso di 10 Km

Il Comitato Spasso in Ravenna torna a collaborare con l’associazione Ravenna Runners Club in vista della Maratona di Ravenna programmata in città per domenica 14 novembre. Grazie a questa iniziativa, ben dodici negozi si sono resi disponibili come punto iscrizione per l’evento, e in particolar modo per la Good Morning Ravenna, la manifestazione sui 10 Km che domenica 14 partirà dall’ex Ippodromo Candiano e attraverserà la città fino a giungere sul traguardo di via di Roma, zona fronte MAR, insieme alle due prove di Maratona da 42 km e Mezza Maratona da 21 km.

In questo modo anche il centro storico contribuirà alla riuscita di quello che è l’appuntamento più partecipato e più trasversale, indicato sia per runner che per camminatori, del grande contenitore della Maratona di Ravenna. I dodici punti iscrizione, equamente suddivisi e distribuiti in maniera omogenea per tutto il cuore della città, sono già disponibili per effettuare le iscrizioni che, con queste modalità, proseguiranno fino alle ore 12.00 di lunedì 8 novembre.

Questi i negozi, in ordine alfabetico, nei quali sarà possibile iscriversi: All’Oro calzature, via Cavour n. 49; Altromercato Villaggio Globale, via Corrado Ricci n. 2; Annafietta Mosaici, via Giuliano Argentario n. 21; Barbara Liverani Studio, via Girolamo Rossi n. 21/a; BettaStore, via Diaz n. 22; Cipriani Jeanseria, piazza Baracca n. 1; Falconeri abbigliamento, via Cavour n. 10; Fish Market, via Cattaneo n. 8; La Bottega della Carta, via Agnello n. 4; Le Radici Erboristeria, via Diaz n. 45; LG Non solo Parrucchieri, via Manfredo Fanti n. 15; Podere Pilicca, piazza Andrea Costa n. 1/2; Tabaccheria Evangelista Anna, piazza Mameli n. 11.