Salgono i contagi: a Lugo torna obbligatoria la mascherina all'aperto nei mercati

Mascherina obbligatoria dopo l'aumento dei contagi. Durante la presentazione del cartellone di iniziative "Il Natale Ritrovato", il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha annunciato l'ordinanza che firmerà a breve per rendere la mascherina obbligatoria all'aperto durante i mercati del mercoledì, della domenica e i mercatini di Natale. L'ordinanza sarà valida dal 1 dicembre al 15 gennaio.

"Osserveremo tutte le evoluzioni sulle normative che il Governo porrà in essere ma, guardando anche ai numeri dei contagi nella nostra provincia, metteremo in campo un'azione come Comune di Lugo - ha spiegato il sindaco - Firmerò nei prossimi giorni un'ordinanza che renderà obbligatoria la mascherina all'aperto nei giorni dei mercati, mercoledì e domenica e durante lo svolgimento dei mercatini del sabato. In questo modo intendiamo mettere in atto un ulteriore strumento di tutela in questo delicato momento della pandemia nel quale coniugare il sostegno alla ripresa con il rigore delle misure".