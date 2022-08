Salina Camillone luogo del Cuore: anche il "Tonino Guerra" aderisce alla raccolta firme

L’Istituto alberghiero “Tonino Guerra“ aderisce alla campagna di raccolta delle firme a favore della Salina Camillone attraverso una campagna interna all’istituto gestita dagli studenti. Sarà quindi possibile anche per i ragazzi che frequentano l’istituto firmare direttamente a scuola. La dirigente Scilla Reali ha firmato per prima la candidatura all’interno dell’istituto.

Il risultato fino ad oggi ottenuto premia il grande valore della Salina Camillone, ultimo dei fondi saliferi che componevano le saline di Cervia fino verso la fine degli anni ‘50, quando la radicale trasformazione dell’area cambiò la strutturazione, lasciando la Camillone come unica testimonianza storica e culturale dell’antico lavoro dei salinari artigiani. Lo scorso 21 luglio è uscito un primo risultato parziale che vedeva la Camillone al 1° posto in Provincia di Ravenna, al 4° nell’ambito della Regione Emilia-Romagna e all’87 °posto nella Classifica Nazionale, quindi entro i 100. Il prossimo aggiornamento della classifica generale è previsto per il 4 Settembre, al quale ne seguiranno altri. La meta è ancora lontana e per migliorare la posizione o quantomeno mantenerla occorreranno ancora preferenze.

L’antico fondo salifero, sezione all’aperto di Musa museo del sale di Cervia ha guadagnato una posizione di tutto rispetto e continua ad avere un buon riscontro, ma al fine di piazzarsi in un buon posto nella classifica finale F.A.I. e Gruppo Culturale Civiltà Salinara continuano nella promozione della iniziativa e saranno presenti con uno stand dedicato nell’ambito della festa Cervia Sapore di Sale per tutte le giornate dall’1 al 4 settembre.

I moduli per le firme di preferenza sono inoltre disponibili presso Musa museo del sale, la Biblioteca Maria Goia, l’Ufficio Stampa del Comune di Cervia, Informagiovani Cervia, Casa delle Farfalle e Centro Visite Salina di Cervia. E’ anche possibile votare online sul sito: https://fondoambiente.it, cercando poi Luoghi del Cuore e Salina Camillone