Salina di Cervia, parte l'iter per la candidatura Unesco: "Caratteristiche uniche e originali"

La Salina di Cervia a caccia del riconoscimento a Patrimonio Immateriale Unesco. Con una delibera della Giunta è stato dato ufficialmente l’avvio all’attività propedeutica alla presentazione della candidatura. Dopo l’annuncio al pubblico da parte del sindaco Massimo Medri, lo scorso 5 dicembre, l’Amministrazione comunale ha approvato ufficialmente l’avvio dell’iter che porterà alla candidatura di Cervia e della sua salina a Patrimonio Immateriale Unesco.

Con la delibera è stato quindi dato mandato per procedere all’avvio dell’iter a Maria Pia Pagliarusco, dirigente del Settore Servizi alla Comunità e Sviluppo della città, di predisporre un programma di azioni e attività propedeutiche alla presentazione della candidatura Unesco. "L’iter si prospetta abbastanza lungo e richiede vari passaggi nonchè la preparazione di una corposa ed esaustiva documentazione - spiegano dal Comune - In vista della presentazione della candidatura è necessario quindi mettere a punto una serie di azioni che possano portare alla presentazione di un dossier valido e competitivo. Tale preparazione necessiterà del lavoro di diverse figure esperte in campi diversi, il coinvolgimento della comunità e la predisposizione di azioni di sostegno".

"La salina di Cervia per i suoi caratteri distintivi unici, originali e di grande importanza storico-culturale può sicuramente ambire al riconoscimento. La salina, la città fondata, il museo diffuso sul territorio, MUSA museo del sale e il nuovo museo delle acque in via di realizzazione, flora e fauna della salina, storia, ambiente esprimono caratteri di qualità originalità ma soprattutto identità - continuano dal Comune - Inoltre Cervia ha un importante patrimonio immateriale di testimonianze e know how nel campo della produzione del sale di tipo artigianale testimoniato in particolare dalla salina Camillone, sezione all’aperto di Musa".

“La candidatura a Patrimonio Immateriale UNESCO è un passo molto importante per l’intera comunità e Cervia ha tutte le caratteristiche peculiari e identitarie per poter ambire a questo riconoscimento - dichiara il sindaco Medri - che può portare grande prestigio alla città e costituirebbe un importante attrattore turistico per tutta l’area”.