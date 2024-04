Saline di Cervia, la Giunta approva il dossier per la candidatura Unesco

La Giunta di Cervia ha approvato il “Dossier Salina” contenente il materiale utile per la candidatura delle Saline di Cervia a patrimonio dell’Unesco. Pertanto ha deliberato di procedere all’invio alla Soprintendenza del dossier per la Dichiarazione di interesse etno-antropologico e storico-testimoniale. La “Dichiarazione” della Soprintendenza di interesse etnoantropologico e storico-testimoniale di alcuni beni mobili custoditi a MUSA (attrezzi in legno e burchiella) li renderebbe espressioni di identità culturale collettiva attraverso un decreto del Ministero della Cultura per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (produzione artigianale del sale di Cervia con l’antico metodo della raccolta multipla), riconoscendo quindi il mestiere di salinaro patrimonio culturale immateriale.

Tale riconoscimento potrebbe costituire un primo passo per testimoniare il valore storico-culturale del mestiere artigianale di salinaro e andrebbe a rafforzare ulteriormente la proposta di candidatura all’inserimento nella Rapresentative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity (Patrimonio immateriale Unesco). Inoltre costituirebbe il secondo caso in Italia di riconoscimento attraverso il Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici ottenuto dal museo della Marineria di Cesenatico per la navigazione con vele al terzo.

L’amministrazione sta procedendo anche alla raccolta di materiale fotografico e video da allegare alla candidatura alla Rapresentative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity dell’Unesco e di lettere di sostegno alla candidatura da parte di enti, associazioni e altre realtà.

L’iter di candidatura prevede un percorso complesso che si protrae nel tempo e l’istanza di candidatura richiede diversi allegati e va sostenuta attraverso una serie di elementi e azioni che possano ulteriormente dimostrare la valenza storico-culturale delle Saline e del mestiere del salinaro e della produzione artigianale del sale fra cui foto, video e lettere di supporto da parte di varie realtà del territorio (associazioni, enti, e altre realtà).