C'è anche il ristorante di uno stabilimento balneare ravennate nella nuova Guida Michelin 2023

Anche per quest'anno, il settimo di fila, Ravenna resta l'unica provincia dell'Emilia-Romagna a non avere neanche un ristorante "stellato". E' stata presentata nei giorni scorsi, infatti, la nuova edizione della Guida Michelin Italia 2023, che ha portato 38 nuove stelle a diversi ristoranti in tutta Italia. Nonostante questo, nel ravennate un nuovo ristorante è entrato tra quelli consigliati dalla Guida. Si tratta di 'Salsedine 367 - Spiaggia e cucina' a Lido di Savio, cuore dello stabilimento balneare omonimo che propone una cucina stagionale e offre la possibilità di mangiare a un passo dal mare o addirittura con i piedi immersi nella sabbia.

Proprietari del locale sono i soci Alessandra Bagnara e Alessandro Zoli, che hanno aperto 20 anni fa e da quel momento, cercando di mantenere le tradizioni ma al contempo di incrementare la ricerca e la qualità dei prodotti, si sono evoluti fino ad arrivare ad acquisire in "brigata" lo chef Gaetano Latino, che porta avanti un’idea di cucina tradizionale rivisitata, fatta di stagionalità e ricerca del prodotto.

"Amo i sapori della Romagna e amo approfondire la conoscenza dei prodotti di essa - dice lo chef, nato in Germania ma di origini siciliane e ravennate "d'adozione" da quando aveva sei anni - e per questa mia passione aderisco al progetto di RavennaFood, collaborando con chef e produttori. Ringrazio la Guida Michelin Italia 2023 per averci inserito. Anno dopo anno abbiamo fatto un piccolo miglioramento dietro l'altro e per noi è un grande onore essere menzionati. Ringrazio tutto lo staff e i miei titolari, per me è un bellissimo traguardo questo. Ma continuerò sempre a dare di più".

"Siamo estremamente grati e orgogliosi di questa citazione - aggiunge Alessandra Bagnara - Ringraziamo in primis il nostro chef a cui va il merito, insieme a tutti i membri dello staff senza i quali non saremmo arrivati a questo traguardo. Siamo fieri anche di essere stati menzionati quale stabilimento balneare, una categoria che fino ad ora, forse per la sua stagionalità, non è stata troppo considerata".

Al Salsedine, naturalmente, si punta soprattutto su piatti a base di pesce, ma non solo, spaziando anche tra piatti di carne e vegetariani, pasta e pane fatti in casa. Il ristorante propone anche colazioni e aperitivi, oltre ad avere una particolare cura dei dettagli soprattutto per quanto riguarda la scelta dei vini e la ricerca per l'arredamento del locale.