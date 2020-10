Salute, avanti con la petizione per ridare la presenza stabile di tre medici di famiglia

Lista per Ravenna sostiene la petizione “Ridate a Marina di Ravenna la presenza stabile di tre medici di famiglia", lanciata, in piena autonomia, da un gruppo di cittadini della località, primi firmatari Daniela Zeba e Gaetano Vinci, invitando a sottoscriverla presso il Beach Tribe di viale delle Nazioni n.100 (aperto la mattina) o presso la segreteria della Lista nella sede comunale di piazza del Popolo 1, a Ravenna (al quarto piano, negli orari d’ufficio).

"L’iniziativa fa seguito all’interrogazione question time che Lista per Ravenna aveva rivolto al sindaco il 5 settembre scorso - spiega Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna - denunciando come a Marina di Ravenna, capoluogo dell’area territoriale del mare, già inspiegabilmente priva di una propria sede pubblica di servizi sanitari di base, i suoi 3.448 abitanti si sono trovati falcidiati dei medici di famiglia di cui disponevano presso i rispettivi ambulatori privati, per il fatto che uno dei tre è stato trasferito nella Casa della Salute di Lido Adriano, senza essere sostituito. Di quelli rimasti, uno non può accogliere altri pazienti avendo il pieno degli assistiti, mentre l’altro è diviso a metà con Ravenna, in uno dei cui quartieri pare peraltro destinato a trasferirsi totalmente".

Continua Ancisi: "La prospettiva di doversi recare, per ogni esigenza primaria di salute, a Lido Adriano o a Ravenna non è accettata da alcuno. Né può soddisfare che, dopo le prime sollevazioni dei cittadini, sia stata or ora disposta la presenza ambulatoriale, a titolo precario, di un sostituto per due giorni la settimana”. La risposta del direttore generale dell’AUSL Romagna, che in sostanza addebitava l’impossibilità di “restituire” in toto a Marina di Ravenna i suoi tre medici di famiglia alla carenza dei sanitari necessari per coprire le cosiddette “zone carenti”, non ha convinto nessuno, determinando la volontà di lanciare la petizione, a cui Lista per Ravenna ha collaborato sul piano tecnico-operativo ponendosi a disposizione degli organizzatori".

La richiesta, indirizzata al sindaco, anche nella sua veste di presidente della Conferenza territoriale socio- sanitaria, organo di indirizzo politico-istituzionale dell’Ausl Romagna, è di “Operare fattivamente affinché sia almeno restituita a Marina di Ravenna, nel più breve tempo possibile, la disponibilità piena e stabile di tre medici di famiglia operanti nella località con un proprio ambulatorio - prosegue Ancisi - Si eviti, in particolare, che eventuali istituzioni di Case della Salute altrove gliene sottraggano alcuno. Quanto sopra fronteggiando eventuali insufficienze di medici convenzionati a disposizione del Distretto di Ravenna dell’Ausl Romagna disponendo incentivi ed opportunità favorevoli alla scelta di insediarsi in questa località".