Salvata Godzilla, tartaruga 'da record': 84 chili e 91 centimetri di carapace

Un recupero 'da record' quello avvenuto nei giorni scorsi in mare. Il Cestha, Centro sperimentale per la tutela degli habitat che ha sede a Marina di Ravenna, in questi giorni si sta prendendo cura di una tartaruga davvero enorme, la più grande mai recuperata dal centro ravennate. Si tratta di un esemplare maschio di 91 centimetri di carapace e dal peso di ben 84 chilogrammi, rinominato subito 'Godzilla'.

"E' stato recuperato da una cattura accidentale di una rete a strascico e trovato con alcune complicazioni polmonari che proveremo a curare - spiegano dal Cestha - Deriva dal gruppo di pescatori che lavora fianco a fianco con noi in un innovativo studio che stiamo conducendo in alto Adriatico per ridefinire i protocolli di gestione di questi animali, in modo da minimizzare il conflitto tra entrambe le specie".