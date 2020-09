Cagnolina finisce nelle acque del Candiano e rischia di annegare: salvata dai vigili del fuoco

Hanno visto una cagnolina in difficoltà nelle acque del Candiano e non hanno esitato a intervenire per salvarlo. Lunedì pomeriggio, intorno alle 17, i vigili del fuoco del distaccamento portuale di Ravenna, con l’ausilio della squadra sommozzatori e della prima partenza dal comando provinciale di Ravenna, sono entrati in azione in via Giovanni Cavalcoli, in corrispondenza del tiro a segno, tra il ponte mobile e la darsena cittadina, dopo che era stato segnalato da alcuni passanti un animale in acqua.

I pompieri hanno provveduto a trarre in salvo la cagnolia, che era presumibilmente caduta nelle acque. Il tempestivo intervento degli uomini del 115 ha consentito di recuperare l’animale, in buone condizioni, affidato al personale dell'associazione "Amici degli animali" in attesa di esser portato martedì nel canile comunale. La cagnolina è donata di cip. In questo modo potrà essere verosimibilmente individuato il proprietario.

Foto di Massimo Argnani