Ha salvato il giovane nel canale, il sindaco premia l'eroico pescatore: "Uno straordinario gesto di coraggio"

Martedì il sindaco di Ravenna Michele de Pascale e l’assessora Annagiulia Randi hanno incontrato Devis Ghetti, il pescatore lughese che ha soccorso e salvato un giovane finito con la propria auto nel canale Candiano a Marina di Ravenna. Nell'occasione è stata donata a Ghetti una medaglia da parte del Comune. "Anch’io, come il prefetto Castrese De Rosa, ci tenevo molto ad offrire a Devis un riconoscimento a nome di tutta la città per lo straordinario gesto di coraggio e altruismo, che ci ha resi veramente orgogliosi come comunità - afferma il sindaco ravennate - Un ringraziamento anche all’equipaggio della pilotina e alla marinaia del traghetto che prontamente hanno assistito Devis nelle operazioni di salvataggio del ragazzo, i primi porgendogli uno strumento per rompere il vetro dell’auto, la seconda lanciando il salvagente e aiutandoli a salire a bordo del traghetto".