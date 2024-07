"Salviamo i pini dall'abbattimento": i cittadini protestano in via Maggiore

"Sì alla salute e al benessere nelle città, sì alla tutela degli alberi": con questo slogan lunedì mattina il gruppo di cittadini 'Salviamo i pini di Lido di Savio' ha protestato in via Maggiore. Il presidio nasce, spiegano gli organizzatori, a causa di "un probabile taglio di almeno una decina di alberi in periodo di nidificazione. Desideriamo lanciare un appello in merito agli abbattimenti di alberi che stanno imperversando nel nostro comune; abbattimenti che rappresentano un danno alla salute, alla vivibilità delle città sempre più roventi, al decoro, al valore degli immobili, all'ambiente, alla biodiversità e alle specie nidificanti".

"In un periodo di siccità, di eventi estremi e di cambiamenti climatici - scrivono in una nota - il verde pubblico, specialmente se storico, dovrebbe essere considerato intoccabile e, se problematico, tutelato e curato in tutti i modi possibili prima di giungere alla soluzione estrema. Assistiamo invece alla sistematica distruzione di alberature di pregio, persino quelle sane e solo per un vezzo di qualche progettista. Distruzione che si traduce, nel migliore dei casi, nella sostituzione con alberelli rinsecchiti che non di rado muoiono e sono incapaci di sopperire quelli già grandi abbattuti. Ci rivolgiamo a tutti i cittadini: l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio, la storia delle nostre città e la biodiversità, anche per le future generazioni, mentre l'articolo 32 sancisce la salute come diritto di tutti: è dovere di tutti difendere le leggi e la nostra Costituzione, i beni comuni e la salute di tutti!".