"Salviamo Madre Natura", mamma Romina continua nella lotta contro il degrado in spiaggia

Un'altra domenica dedicata all'ambiente per Romina Camporesi. "Munita del mio certificato, che mi permette di andare al mare a respirare iodio per il mio pancione a circa 50 giorni dal parto, la mia missione continua "Salviamo Madre Natura". Nella spiaggia di Lido di Classe ala futura madre si è dedicata alla raccolta di plastica, reti, cassette e bottiglie di vetro. "La gente che camminava mi ha ringraziato per ciò che stavo facendo, ma possono farlo tutti. Farlo insieme è più bello".