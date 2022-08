Sulle orme di San Romualdo: apre il sito del pellegrinaggio da Sant’Apollinare in Classe all’eremo di Camaldoli

Si è concluso giovedì il Cammino di San Romualdo 2022, momento di pellegrinaggio che ha sancito anche l’apertura del sito camminosanromualdo.it, dedcato al percorso escursionistico. Aperto nel 2012, all’indomani del millenario dalla fondazione dell’eremo da parte del santo ravennate, dopo 10 anni Trail Romagna, l’associazione Romagna-Camaldoli e la sezione CAI di Ravenna, rendono fruibili le informazioni utili ai tanti amanti del cammino, per raggiungere l’Eremo di Camaldoli partendo da Sant’Apollinare in Classe in sette o otto tappe in continua ascesa.

Sul sito è disponibile anche la guida ‘Passi del silenzio” (Danilo Montanari editore) e le tracce o informazioni di altri segmenti del cammino che corrispondono alle numerosissime peregrinazioni romualdine. Tra queste la Venezia-Ravenna, un tracciato che fa coincidere il cammino che condusse il santo all’isola di San Michele con l’ultimo cammino di Dante inaugurato lo scorso anno da Trail Romagna.

I rappresentanti delle associazioni Ciro Costa, Daniele Morelli e Arturo Mazzoni hanno incontrato il priore generale dei monaci camaldolesi, Alessandro Barban, e il priore del Monastero di Camaldoli, Roberto Fornaciari che hanno auspicato che per il 2027, anniversario della morte di Romualdo, si possa tracciare il percorso che dall’Eremo conduca a Val di Castro dove giacciono le spoglie del santo riformatore che unì le esperienza monastiche occidentali a quelle orientali e mise uomo e natura sullo stesso piano.