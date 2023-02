Festival di Sanremo, Sangiorgi (Mei): "Militarizzato dalle major e mancano le rock band"

È iniziato il Festival di Sanremo che vede la partecipazione di ospiti di rilievo ed in cui la quota dei giovani cantanti è evidentemente aumentata rispetto agli scorsi anni. Sulle partecipazioni è intervenuto Giordano Sangiorgi, patron del Meeting delle Etichette Indipendenti, che seguirà il festival della canzone italiana in qualità di commentatore partecipante ad una trasmissione giornalistica in diretta streaming pomeridiana su un canale nazionale. “E’ un festival, come sempre, fatto professionalmente bene, con un parterre importante, ma abbiamo visto che ci sarà meno spazio per gli indipendenti perchè le major hanno ‘militarizzato' Sanremo. Per questo ci daremo da fare con la Rai e con il Governo per ottenere un riequilibrio delle etichette presenti al Festival di Sanremo, visto che oggi 24 cantanti in gara su 28 sono sotto contratto con multinazionali che hanno sede centrale all’estero. Una presenza ben superiore all’80 per cento, mentre gli indipendenti rappresentano il 40% del mercato e l’80% delle produzioni realizzate ogni anno”.

Sangiorgi, che sarà fisicamente a Sanremo venerdì come rappresentante di Audiocoop durante gli stati generali della musica organizzato da Siae, ha espresso inoltre il proprio plauso per la presenza di tanti giovani, anche se “un elemento di distacco dalla realtà sarà costituito dall’assenza di rockband giovanili che sono il trend del momento - spiega il patron del Mei -. Oggi non assistiamo più ad un trend prevalentemente hip-hop o trap ma l’impegno dei giovani si è riversato nelle rockband come risposta post covid alla mancanza di socialità. Noi come Mei abbiamo avuto una risposta molto positiva alle finali di Faenza Rock e vale la pena ricordarlo”. Sangiorgi fa poi un cenno a proposito di Sanremo e della kermesse faentina dedicata agli indipendenti. Nell’edizione 2023 del Mei “omaggeremo Rodolfo Santandrea, cantautore faentino e vincitore nel 1984 del premio della critica a Sanremo con il brano ‘La Fenice’, così come meritano un premio per i 60 anni di carriera i Nomadi, che sono i nostri Rolling Stones e che premieremo al Mei di ottobre”.