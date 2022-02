Carradori (Ausl) lancia l'allarme: "Mancano medici e infermieri. Se anche avessimo soldi per assumerli non li troveremmo"

Se anche ci fossero i soldi per assumerli, non si riuscirebbero a trovare medici e infermieri per sopperire alle carenze organiche. E' in sintesi questo l'allarme lanciato da Tiziano Carradori, direttore generale Ausl Romagna, durante la seduta di consiglio comunale straordinario di martedì pomeriggio dedicata al Covid. La convocazione era stata richiesta da alcuni consiglieri di maggioranza, tra i quali Daniele Perini della lista De Pascale sindaco, che si fa portavoce spiegando le motivazioni della richiesta.

Perini lamenta i "pochi fondi" destinati dal Pnrr alla sanità, i "pochi infermieri e medici negli ospedali". Quella di Ravenna per Perini è una "piccola area vasta", comprendente anche gli ospedali di Faenza (67 posti letto) e di Lugo (54 posti letto) oltre a quello di Ravenna (139 posti letto) - ma l'Ausl considera nell'area anche l'ospedale di Cervia. "Bisogna investire su personale, medicina territoriale, telemedicina, inclusione sociale, assistenza a domicilio - invita Perini - Perchè se l'ospedale di Ravenna è debole, sarà debole anche tutta la sanità romagnola".

Durante la seduta, l'Ausl ha anche spiegato che il distretto di Ravenna ha 123 medici di base, ma che tantissimi stanno andando in pensione, per cui è difficile il mantenimento dell'attuale dislocazione degli studi medici. Cosa che crea problemi soprattutto nelle aree extra-urbane, dove ci sono medici che assistono fino a 2000 pazienti. In ogni caso, spiegano dall'Ausl, al 31 dicembre 2019 erano assunti 5071 operatori nell'ambito di Ravenna, dei quali 4124 di comparto; al 31 dicembre 2021 sono 5628, dei quali 4642 di comparto.

Carradori, nel commentare i nuovi investimenti Ausl - tra ospedale, pronto soccorso, Case della salute e quant'altro - spiega che servono parallelamente finanziamenti anche per le assunzioni di personale. "Ma anche se oggi quei finanziamenti li avessimo - ammette - non troviamo personale. Per quanto riguarda i medici del pronto soccorso siamo al 26% di risorse in meno. Per il personale infermieristico abbiamo aspettato che si laureassero i giovani per assumerli, ma anche così non bastano. Nelle Cra, se non assumevamo noi circa 60 unità di personale, non ci sarebbe stato personale per accogliere i nostri anziani, che sarebbero finiti in ospedale. L'auspicio è che il finanziamento possa essere adeguato, perchè sarebbe assurdo arrivare ad avere delle strutture e a non poterle fare funzionare perchè manca personale".

Consiglio comunale su sanità e Covid