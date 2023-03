Sanità, Ausl Romagna: "Nel 2026 sarà operativa una nuova Casa della Salute a Faenza"

La nuova Casa della Salute di Faenza sarà operativa nel 2026 e un'altra importante struttura per il settore sanitario potrebbe essere finanziata. Sono questi alcuni degli elementi emersi nei giorni scorsi durante l'incontro che si è svolto a Faenza, presso il Settore dei Servizi alla Comunità dell’Unione della Romagna Faentina, tra il nuovo Cupla – Coordinamento Unitario Pensionati Lavoro autonomo di Ravenna, ricostituito a livello provinciale - e i vertici del Distretto Socio sanitario di Faenza. All’incontro era presente la dottoressa Donatina Cilla dell’Ausl della Romagna, direttrice del Distretto Socio Sanitario di Faenza. Erano presenti anche l’assessore al Welfare del Comune di Faenza, Davide Agresti, e la dirigente al Welfare dell’Unione della Romagna Faentina, Antonella Caranese. Presenti anche i referenti delle organizzazioni dei pensionati aderenti alle sette associazioni imprenditoriali dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura della provincia di Ravenna.

Il segretario del Cupla provinciale di Ravenna Massimo Cameliani, rappresentante di Cna Pensionati, è intervenuto portando all’attenzione i punti di interesse. Ha sottolineato come sia importante conoscere il percorso delle Case di Comunità, lo stato di attuazione del piano degli investimenti dell’Ausl della Romagna nel territorio della Romagna Faentina al fine di coinvolgere tutti i pensionati appartenenti al Cupla di Ravenna.

La dottoressa Cilla dell’Ausl della Romagna ha sottolineato come il futuro degli investimenti della Sanità dipenda molto dalle risorse derivanti dal Pnrr. Tra le linee fondamentali del futuro della sanità territoriale vi saranno percorsi riguardanti la maggiore assistenza domiciliare: la dirigente Ausl ha, a tal proposito, ribadito il ruolo centrale che avranno le case di comunità, coinvolgendo anche il terzo settore. "Nel 2026 sarà operativa una nuova Casa della Salute a Faenza per la quale sono previsti 1,6 milioni di euro, ma per il suo completamento ne serviranno altrettanti, ha detto la direttrice del Distretto, facendo anche sapere che dai fondi del Pnrr arriveranno 100mila euro per la Casa della Salute di Castel Bolognese, il cui aggiornamento richiederà però ulteriore stanziamento da parte dell’Ausl.

Cilla, inoltre, ha fornito i dati relativi all’ospedale civile di Faenza, che al 31 dicembre 2019 aveva 222 posti letto, che poi si sono ridotti a circa 200 a causa del Covid e sono in fase di reintegro. “Si sono ridotti gli interventi chirurgici, che nel 2019 sono stati 3.700; nel 2023 contiamo però di andare oltre i 4.000 – ha detto la dirigente Ausl -. Le sale operatorie sono 9 e possono rispondere a 8 diverse specialità chirurgiche. In un anno abbiamo contato 30.000 accessi al Pronto Soccorso e fornito 288.000 prestazioni ambulatoriali. Dopo l’apertura nel dicembre 2019 del nuovo Pronto Soccorso, costato 4,8 milioni, all’ospedale sono in corso altri lavori di ammodernamento per circa 7,2 milioni: si tratta di sistemazione dei tetti, adeguamento degli ascensori e dell’antisismica, spostamento della portineria all’ingresso, trasferimento di gastroenterologia, mentre altro, come il recupero dei locali dell’ex Pronto Soccorso, verrà fatto in seguito”.