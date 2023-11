Sanità, il sindacato attacca Ausl Romagna: "Reperibilità dipartimentali? Lavoratori spremuti come limoni"

Una critica ad Ausl Romagna arriva da Nursing Up, il sindacato degli infermieri italiani, che "prende atto della totale chiusura in termini di confronto e concertazione da parte della Direzione Generale che non fa altro che posticipare l'incontro con i rappresentanti dei lavoratori forse perché teme un confronto diretto sapendo che tutte le sigle sindacali e le RSU aziendali sono contrarie alle modalità gestionali del personale che ha creato un clima lavorativo assolutamente tossico che inevitabilmente si ripercuote anche sulla qualità delle cure erogate alla cittadinanza".

Secondo il sindacato, "l'azienda pare voglia andare avanti con questa atteggiamento arrogante e scellerato - afferma Nursing Up - Questa è una violazione del CCNL collettivo della legge madre sulle tutele del diritti dei lavoratori, la Legge 300 lo Statuto dei Lavoratori, una vera e propria condotta antisindacale che stiamo già valutando con la nostra sede legale presso le sedi opportune". Il sindacato insiste sull'intenzione di Ausl Romagna che "vorrebbe attivare delle reperibilità dipartimentali dove, a rotazione, gli operatori andrebbero a coprire assenze improvvise di personale anche su altri presidi".

Nursing Up parla quindi della "totale disorganizzazione gestionale" e della "cronica carenza di personale" che "si riversa sui lavoratori che verranno ulteriormente spremuti come limoni e sacrificati per farli rendere belli agli occhi della politica e dell'utenza, una dirigenza che continua a ripetere che 'va tutto bene, che il sistema sanità romagnola regge'. Certo perchè è tutto sulle spalle di chi tutti i giorni è in corsia e su un mezzo di soccorso".



"Sono sempre di più gli operatori sanitari che si licenziano anche per via di un clima lavorativo pesante - denuncia il sindacato - Questo ulteriore capestro è il ringraziamento, trattati e resi come schiavi, senza più il diritto di programmarsi una vita privata". Nursing Up si prepara dunque a una "lotta sindacale, non escludiamo l'attivazione dello stato di agitazione fino ad arrivare allo sciopero auspicando che si uniscano a noi tutte le altre sigle sindacali con le quali abbiamo già inviato una nota congiunta alla Direzione Generale".

Il sindacato degli infermieri annuncia quindi che martedì scenderà in piazza, davanti alla sede legale di Ausl Romagna a Ravenna a partire dalle 9 con una manifestazione "per portare la voce del dissenso di tanti operatori del comparto. Siamo contenti che anche le altre sigle sindacali abbiano deciso di scendere in piazza - conclude Nursng Up - Abbiamo già raccolto una petizione con centinaia di firme che consegneremo a mano appena le parti sociali si ritroveranno ed abbiamo già programmato una serie di flash mob il giovedì 9 novembre a Pievesestina alle 14.30 e il 16 novembre sempre che l'azienda non rimandi ulteriormente l'incontro".