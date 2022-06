Sanità, l'allarme dei sindacati: "Liste di attesa lunghissime per le visite e lavoratori allo stremo"

"Stiamo constando un sensibile aumento dei tempi di attesa per l’accesso a visite mediche, prestazioni diagnostiche e interventi chirurgici programmati oltre a un crescente malessere da parte di lavoratrici e lavoratori che, dopo due anni in prima linea nella pandemia, ancora adesso si trovano a lavorare in condizioni critiche, anche alla luce di carenze di organico". A lanciare l'allarme sono il segretario generale Uil Ravenna Carlo Sama e il segretario generale Uil Fpl Ravenna Paolo Palmarini. "Dopo lo stato di agitazione proclamato all’Ausl della Romagna, come nelle altre aziende sanitarie della Regione, continua la battaglia della Uil a sostegno della nostra sanità pubblica. Oggi – dichiarano Sama e Palmarini – abbiamo proposto a tutti i Consigli Comunali della provincia di Ravenna un ordine del giorno nella convinzione che sui temi della sanità occorra trovare una voce forte e coesa in difesa dell’equità di accesso alle cure delle nostre collettività locali e delle migliaia di lavoratrici e lavoratori che ogni giorno, con il loro senso di responsabilità e professionalità, surrogano le carenze di sistema che l’esperienza della Pandemia avrebbe già dovuto colmare. Auspichiamo una forte spinta che parta dalle Istituzioni Locali, quelle più vicine ai bisogni dei cittadini, affichè il rilancio e il potenziamento della nostra sanità, solennemente promesso alla vista dei camion che a Bergamo nel marzo del 2020 trasportavano centinaia di salme, sia sostenuto con azioni e strumenti concreti”.