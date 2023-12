Il punto sulla sanità a Lugo: "In ospedale 119 medici, Casa della Comunità pronta nel 2026"

Si è fatto il punto sulla situazione della sanità a Lugo, dall'ospedale alla futura Casa della Comunità, durante il Consiglio Comunale di mercoledì sera. Una riunione richiesta dai gruppi consiliari Pd, Insieme per Lugo, Per la Buona Politica, Movimento 5 Stelle, consigliere Fabrizio Lolli del Gruppo Misto, per discutere della situazione del presidio ospedaliero e della medicina territoriale. Erano presenti il direttore generale di Ausl Romagna Tiziano Carradori, la direttrice sanitaria di Ausl Romagna Francesca Bravi, il direttore sanitario dell’ospedale Umberto 1° Paolo Tarlazzi, la direttrice del distretto di Lugo Federica Boschi, il direttore del dipartimento cure primarie Mauro Marabini, la responsabile progettazione e manutenzione Impianti Claudia Gallegati e la direttrice Attività Tecniche Francesca Luzi.

Dopo l’introduzione del sindaco Davide Ranalli è stato dato spazio alle presentazioni dei numerosi professionisti presenti in sala e si è sviluppata la discussione attraverso le domande che i Consiglieri Comunali hanno posto ai rappresentanti di Ausl Romagna sulla base della risposta che l’azienda ha inviato all'interrogazione posta. Una discussione ampia e articolata nella quale sono stati toccati molti aspetti della sanità a Lugo. Sono intervenuti Roberta Bravi e Silvano Verlicchi (Per la Buona Politica), Mauro Marchiani (Movimento 5 Stelle), Fabrizio Lolli (Gruppo Misto), Mattia Valgimigli (Lega Romagna – Salvini Premier), Davide Solaroli (Gruppo Misto), Giacomo Baldini e Gianmarco Rossato (PD), Stefano Scardovi (Insieme per Lugo).

Ausl Romagna, in occasione della riunione consiliare, ha fatto il punto su alcuni specifici elementi del servizio sanitario. Partendo dall'ospedale, dove alla data del 31 ottobre 2023, "la dotazione organica dell'ospedale di Lugo in termini di dirigenza medica ammonta a 112 professionisti, cui si deve aggiungere una dotazione di 7 medici con contratto Co.co.co. o Libero Professionale, per un totale di 119 medici presenti", fa sapere l'Ausl precisando che la "situazione dell'ospedale di Lugo in termini di direttori di struttura complessa e responsabili di struttura semplice vede la copertura pressoché totale delle unità operative".

Per quanto riguarda i medici di base, sono 19 i professionisti attivi sul territorio lughese. Ausl fa sapere che "in media ciascun medico assiste 1457 pazienti". Non ci sarebbero problemi sul fronte dei medici che andranno in pensione nei prossimi 5 anni, fra 5 o 10 professionisti secondo le stime di Ausl, poichè "il numero dei medici in possesso del diploma del corso di formazione di medicina generale è superiore ai pensionamenti previsti".

Si fa poi il punto sulla realizzazione della Casa della Comunità di Lugo. "È in fase di completamento la progettazione esecutiva ed è contestualmente in corso la verifica della stessa tramite personale interno all'ufficio tecnico di Ausl Romagna - rende noto l'azienda sanitaria - La tempistica di realizzazione dell'intervento è in linea con le scadenze previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede la messa in funzione della Casa della Comunità entro il primo trimestre del 2026".

"All'interno della Casa della Comunità di Lugo si prevede di attivare i seguenti servizi: area accoglienza con front office e back office, Centro Assistenza Urgenza (CAU) con apertura prevista 12 ore, 7 giorni su 7, ambulatorio infermieristico prestazionale, ambulatorio presa in carico patologia cronica, ambulatorio infermieri di famiglia e ambulatorio polispecialistico attrezzato anche con strumenti per telemedicina. Ci sarà inoltre - specifica l'Ausl - un ambulatorio condiviso con la medicina generale a disposizione di tutti i medici nel Nucleo di Cure Primarie L4 di Lugo per attività dl visite, breefing, Incontri con I pazienti da orientare ai servizi infermieristici e/o per incontri con l'équipe della Casa della Comunità".