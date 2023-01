Sanità, due medici di base 'lasciano' il forese: in corso i lavori per una nuova Casa di Comunità

Novità in arrivo per i pazienti di San Pietro in Vincoli e Castiglione di Cervia. Ausl Romagna fa sapere che la dottoressa Anisa Simoni cesserà il proprio incarico di medico di base dal 1° marzo 2023. Si fa presente che presso la Casa della Comunità di San Pietro Vincoli, è possibile scegliere il nuovo medico di medicina generale. Per i pazienti sono confermate le modalità operative per poter effettuare la scelta di un altro medico tramite: fascicolo sanitario elettronico; mail a sportellounico.ra@auslromagna.it; o al telefono (per appuntamento 0544286661).

Variazione anche per gli assistiti del dottor Giovanni Ricci, che ha cessato la propria attività come medico di base presso l’ambulatorio di via Aquila 6/A a Castiglione di Cervia. Il dottore arà operativo nel solo ambulatorio in via dei Giacinti 2 a Cervia. L'ausl fa sapere che le procedure regionali in corso attribuiranno un nuovo medico titolare al territorio di Castiglione entro il mese di febbraio. Nel frattempo i dottori Manuele Berton e Matteo Zappaterra si rendono disponibili, in attesa del nuovo medico, verso gli assistiti di Castiglione di Cervia, presso l’ambulatorio in Piazza della Libertà 16 nella vicina frazione di Castiglione di Ravenna. Infine, l'azienda sanitaria locale anticipa che sono in corso i lavori di ristrutturazione per l’attivazione della nuova Casa di Comunità di Castiglione che garantirà servizi sanitari e sociali, ospitando anche gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale.