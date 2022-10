Sanità, arriva un nuovo medico alla Casa della Salute

Dal mese di novembre prenderà servizio nel presidio socio sanitario di Fusignano un nuovo medico. Il dottor Vincenzo Duraccio si avvicenda alla dottoressa Elena Vannini e ciò non richiederà nessuna pratica di cambio professionista a carico dei pazienti. Il nuovo medico incaricato arriva a supporto e consolida il progetto di integrazione e potenziamento dei servizi territoriali in tutto il comprensorio.

Come riferisce Ausl Romagna, la trasformazione del presidio socio sanitario di Fusignano in Casa delle Salute si inserisce nel progetto di ammodernamento delle cure territoriali in stretto coordinamento con lo sviluppo della Casa della Salute di Bagnacavallo. Malgrado questa fase di transizione post covid segnata dalla carenza di professionisti sanitari, prosegue dunque da parte dell’AUSL il lavoro di riprogettazione della rete assistenziale in accordo con le innovazioni apportate dal PNRR. I cittadini di tutti i comuni limitrofi e delle frazioni avranno così a disposizione la scelta di due Case della Salute, che grazie alla razionalizzazione delle risorse saranno aperte per più ore e con una maggiore offerta di servizi.