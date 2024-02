Sanremo diventa una balera sulle note di Romagna Mia. Amadeus: "Non dimentichiamo il dramma che ha vissuto questa terra"

L'appello del sindaco di Ravenna Michele de Pascale è stato ascoltato: mercoledì sera il tema dell'alluvione è tornato protagonista sul palco di Sanremo, dopo che nei giorni scorsi de Pascale aveva scritto una lettera ad Amadeus chiedendo di esortare a tenere alta l'attenzione sul tema. "Non dimentichiamo il dramma che hanno vissuto i romagnoli e questa terra - ha detto Amadeus sul palco dell'Ariston - I romagnoli sanno rimboccarsi le maniche, ma per ripartire hanno bisogno dei necessari aiuti da parte di tutti. Mi raccomando, non abbandoniamo questa terra meravigliosa".

L'occasione è stata quella dell'omaggio ai 70 anni di "Romagna Mia", un tributo voluto dal conduttore romagnolo (Amadeus è nato a Ravenna) per ricordare il capolavoro inciso dal Maestro Secondo Casadei. Un'ovazione ha accompagnato l'esibizione della nuova orchestra Santa Balera, con la giovane band affiancata da Mirko Casadei figlio di Raoul, e dai suoi musicisti Marco Lazzarini, Stefano Giugliarelli e Valeria Magnani.

Il palcoscenico dell'Ariston per una sera si è trasformato nella balera più grande d'Italia, "un qualcosa che non c'è mai stato a Sanremo - ha sottolineato Amadeus - Quando si dice Romagna non si può che pensare al mare, alla piadina, alla simpatia contagiosa della gente e ad una canzone che è un inno di questa terra e che è diventata colonna sonora dei tanti volontari che hanno scavato nel fango dopo la devastante alluvione di qualche mese fa".

"Grazie ad Amadeus per aver portato Romagna Mia e il liscio a Sanremo - commenta sui social il sindaco de Pascale - E soprattutto per il suo appello a non dimenticare la Romagna e garantire gli aiuti necessari a famiglie e imprese!".

"Sul palco dell’Ariston c'è stata l’Emilia-Romagna solidale e unita - le parole del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e dell’assessore alla Cultura, Mauro Felicori -. Le note che abbiamo sostenuto durante l'alluvione come Regione, hanno portato nel teatro di Sanremo e nelle case di tantissimi italiani un inno di condivisione diventato popolare nel mondo. Ed è stato anche l’occasione per mantenere accesi i riflettori sulla Romagna, una terra colpita dalla drammatica alluvione del maggio scorso e i suoi cittadini che da subito si sono rimboccati le maniche e ancora stanno lavorando per superare tante difficoltà. Ringraziamo Amadeus e gli organizzatori del Festival per questa opportunità, ma anche per volere dare una vetrina nazionale e prestigiosa al Liscio, musica popolare che rappresenta un nostro tesoro culturale tradizionale”.