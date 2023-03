Sant’Agata sul Santerno, parte la manutenzione straordinaria della San Vitale

Lunedì a Sant'Agata sul Santerno inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria su un tratto di via San Vitale. Il tratto stradale interessato è quello dalla rotonda di intersezione con le vie San Martino e De' Brozzi e il cartello di accesso al territorio di Sant'Agata sul Santerno, nel tratto di marcia in direzione Lugo. I lavori dureranno circa due giorni e comporteranno la fresatura e la stesura del nuovo manto di asfalto. Il cantiere sarà operativo dalle 9 del mattino, in modo da evitare il maggior flusso per il raggiungimento dei luoghi di lavoro. Non ci saranno modifiche alla viabilità, ma sarà necessario applicare il senso di marcia alternato. L'importo dell'intervento è di 120mila euro, coperto da risorse proprie del Comune.