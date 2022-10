Sant’Agata sul Santerno, ancora aperta l'asta per la macelleria in centro

C'è tempo fino al 24 ottobre per partecipare all’avviso di asta pubblica per la concessione in locazione di un immobile in piazza Ercole I Duca D’Este 6 a Sant’Agata sul Santerno. L’immobile, adibito all’attività di macelleria, si trova al piano terra e presenta una vetrina e una porta di ingresso lato strada per un totale di 50,62 mq.

L’importo a base d’asta è di 4.946,16 euro all’anno e l’assegnazione sarà fatta sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pur considerando anche l’esperienza maturata, il progetto di gestione dell’attività e le proposte di servizi complementari. Gli interessati dovranno obbligatoriamente visionare l’immobile rivolgendosi all'ufficio tecnico del Comune di Sant’Agata sul Santerno, previo appuntamento telefonando allo 0545 919911 o scrivendo a tecnico@comune.santagatasulsanterno.ra.it. Ai partecipanti sarà rilasciata apposita attestazione di sopralluogo, che dovrà essere allegata all’offerta. Il bando e i moduli sono disponibili sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.