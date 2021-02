Sant’Agata sul Santerno: arrivano nuovi giochi al Parco dei Frassini

Nei parchi di Sant'Agata sul Santerno sono in arrivo nuovi giochi per un valore di 11.730 euro. Nelle prossime settimane saranno installati una arrampicata in acciaio inossidabile, un tandem bilico a 4 posti su molla, un’altalena e un pannello gioco.

A seguito dell’ispezione annuale per la verifica del livello generale di sicurezza delle attrezzature presenti nei parchi pubblici, l’Amministrazione comunale ha inoltre provveduto a demolire il castello con passerella presente nel Parco dei Frassini, perché dall’ispezione era risultato non più a norma sotto diversi aspetti relativi alla sicurezza e all’incolumità dei fruitori. Sempre per motivi legati alla sicurezza, nelle prossime settimane sarà rimosso anche il castello tunnel presente nel parco e sono al vaglio diversi preventivi per l’acquisto di una combinazione gioco con scivolo.

"Ci stiamo impegnando per un controllo periodico della sicurezza dei giochi presenti nei nostri parchi e per una loro implementazione - ha dichiarato l'assessora all'Ambiente e alle Politiche giovanili Elisa Sgaravato -. Crediamo che si tratti di un investimento importante per il decoro urbano e per la qualità della vita di tantissime famiglie santagatesi, capace di avere ricadute sociali positive. A questo si aggiunge l'onere per la sanificazione imposta dalle norme anti Covid, che dobbiamo sostenere con risorse comunali".

I nuovi giochi si aggiungono ai numerosi interventi di manutenzione e potenziamento fatti nel corso del 2020: la teleferica al Grande Parco Vatrenus, la giostra rotante e la piramide per arrampicata al Parco dei Frassini, un bilico su molle a quattro posti al Parco Anse del fiume, oltre a nuove pedane antitrauma, per un investimento totale di 20mila euro.

"Nel 2021 è già stato messo a bilancio un ulteriore stanziamento di 10mila euro che auspichiamo di aumentare nel corso dell’anno - ha aggiunto l'assessora Sgaravato -. Inoltre, il miglioramento della dotazione dei giochi va di pari passo con l'incremento delle alberature: gli alberi che piantiamo oggi nei nostri parchi sono infatti il miglior regalo che possiamo fare alle future generazioni".