Sant'Agata sul Santerno: consegnati gli attestati di partecipazione al Piedibus

Martedì 24 maggio sono stati consegnati gli attestati di partecipazione al progetto Piedibus “La Bassa Romagna prende piede” agli studenti della scuola primaria "Giovanni Pascoli" di Sant'Agata sul Santerno. Ogni alunno oltre all’attestato di merito ha ricevuto un cappellino e un quaderno offerti da imprese locali, una borsina e il gioco dell’oca dal Servizio Educazione Ambientale dell’Unione dei Comuni.

Durante la consegna erano presenti la dirigente scolastica prof.ssa Giovanna Castaldi, la referente scolastica del progetto Giuliana Rao, la vicensindaca con delega alle Politiche educative e l’assessora all’Ambiente per l’amministrazione comunale.

Nell’anno scolastico che sta per concludersi hanno partecipato venti bambini, che hanno percorso le tre linee attivate e gestite da 14 volontari, premiati con delle borracce in alluminio offerte dalle imprese locali, e ai quali l’amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento.

Il Piedibus riveste una notevole importanza, non solo dal punto di vista dal punto di vista ambientale e pedagogico: il guadagno, oltre che in risparmio sul trasporto, è in relazioni, salute, sostenibilità, benessere, riduzione del traffico in particolare davanti alle scuole, senza dimenticare i vantaggi per l’autonomia e lo sviluppo di una maggiore conoscenza del territorio da parte di grandi e piccoli.