Sant’Agata sul Santerno, contributi per eventi e iniziative culturali e sportive

Il Comune di Sant’Agata sul Santerno ha pubblicato un bando per la concessione di contributi per l’anno 2023 per sostenere e incentivare attività e iniziative delle associazioni, culturali e sportive. I contributi economici potranno essere richiesti da enti del terzo settore, organizzazioni non profit, organismi, comitati e soggetti iscritti al registro comunale delle associazioni, ma anche enti pubblici per le attività che gli stessi svolgono in favore dei cittadini santagatesi; sono invece esclusi partiti e movimenti politici.

In tutto, l'Amministrazione comunale ha messo a disposizione 9mila euro, suddivisi in diverse aree di intervento (dalla promozione delle attività culturali all'educazione stradale, dallo sviluppo dell'occupazione alla tutela ambientale); oltre agli eventi generici sono previste tre tematiche specifiche, ovvero la valorizzazione della figura del liutaio santagatese Custode Marcucci, lo sport e la celebrazione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, per le quali è disponibile un plafond dedicato.

Gli eventi candidabili potranno essere realizzati dal 22 aprile al 31 dicembre 2023. Al bando possono accedere tutte le associazioni, anche da fuori Sant'Agata, mentre le iniziative e attività candidate dovranno essere svolte sul territorio comunale. Le candidature dovranno essere presentate entro le 13 del 12 aprile 2023, a mano, oppure tramite Pec o raccomandata. Il bando con tutte le informazioni e i moduli per presentare la domanda è disponibile sul sito del Comune di Sant'Agata sul Santerno nella sezione Comune - Contratti, gare e bandi.