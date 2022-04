Sant'Agata sul Santerno, il sindaco incontra i neodiciottenni: "Un momento di confronto con i giovani sul paese"

Il sindaco di Sant'Agata sul Santerno Enea Emiliani, insieme alla vicesindaca Lilia Borghi e all'assessora alle Politiche giovanili Elisa Sgaravato, ha ricevuto nei giorni scorsi in municipio i neodiciottenni santagatesi. Si tratta di una iniziativa consolidata, voluta dall'Amministrazione "per avere un momento di confronto con i giovani sul paese, ascoltare le loro necessità, aspettative e prospettive", come ha spiegato il sindaco Emiliani accogliendo i ragazzi.

All'appuntamento ha partecipato anche il presidente di Avis Sant'Agata Marco Dell'Era, che ha dato informazioni riguardo all'opportunità di diventare donatori di sangue e plasma e ha distribuito materiale informativo. Al termine dell'incontro sono state consegnate ai ragazzi una copia della Costituzione della Repubblica italiana e dello statuto comunale.