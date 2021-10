Sant’Agata sul Santerno, l'azienda della robotica dona 40 divise alla Protezione Civile

Nei giorni scorsi, la RDF Project, azienda di Sant’Agata sul Santerno del settore automazione e robotica, ha donato 40 divise a sostegno dell’attività del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Massa Lombarda. L’iniziativa nasce dal volontario Domenico Donegaglia, tra i fondatori del gruppo di volontariato e collaboratore della RDF, scomparso prematuramente nei primi giorni di giugno.

Nella mattinata di sabato 9 ottobre, alla cerimonia di consegna delle divise, erano presenti i titolari della RDF, la famiglia Donegaglia, i sindaci dei comuni di Massa Lombarda, Sant’Agata e Conselice. Inoltre, ad accompagnare una piccola rappresentanza del gruppo è presente Alice Dosi, responsabile del servizio di protezione Civile dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

I Sindaci ringraziano la RDF per questa utilissima donazione, per la sensibilità e l’attenzione data ai volontari di protezione Civile, a supporto dello straordinario e impagabile lavoro che i volontari svolgono per garantire la sicurezza di tutti i concittadini dell’unione.

Come riferisce l’Assessore alla protezione Civile del comune di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi: “la recente allerta meteo e la consistente pioggia caduta nel nostro territorio, ha confermato ancora una volta l’importanza di un gruppo di volontari preparati e disponibili, sempre pronti ad intervenire in qualunque situazione critica”.

Al termine della cerimonia di consegna delle divise, prende la parola il coordinatore del gruppo Pelliconi Simone, che con commozione ringrazia la famiglia Donegaglia e la ditta RDF che, con questa donazione, “ci permetterà di avere sempre al nostro fianco l’indimenticabile amico Domenico”.