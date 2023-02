Sant’Agata sul Santerno, la giunta presenta il bilancio e gli investimenti per il prossimo triennio

Lunedì 27 febbraio alle 20.30 nella sala polivalente del centro sociale Ca' di cuntaden, in via Roma 12 a Sant'Agata sul Santerno, la giunta presenta ai cittadini l'aggiornamento del Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2023-2025. Si tratta dei due documenti strategici più importanti per il governo del territorio, che contengono gli investimenti e le priorità del prossimo triennio. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.