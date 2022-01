Sant’Agata sul Santerno, nuova illuminazione in alcune strade del centro: un intervento da 60mila euro

A Sant'Agata sul Santerno è stata rinnovata l'illuminazione pubblica lungo le vie Gieri, Cairoli, Ospitaletto, un tratto di via Gramsci e via Papa Giovanni XXIII. I lavori, per un importo di 60mila euro, hanno permesso di installare nuove lampade a led, sostituire i pali e laddove possibile interrare le linee aeree.

"Con questo intervento di riqualificazione energetica continuiamo il percorso di miglioramento e ammodernamento del paese - ha dichiarato il sindaco Enea Emiliani -. Il passaggio alla tecnologia a led consente notevoli risparmi dei consumi, oltre a migliorare l'illuminazione stradale e ridurre l'inquinamento luminoso. Un vantaggio dunque ambientale, economico e di sicurezza".