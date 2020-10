Sant’Agata sul Santerno: nuovi orari di apertura per i servizi comunali

Nuovi orari di apertura al pubblico per i servizi del Comune di Sant'Agata sul Santerno. A partire da lunedì tutti gli uffici comunali saranno aperti al pubblico il lunedì dalle 8 alle 13, e dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13. Il sabato saranno aperti solo i Servizi Demografici, dalle 9 alle 11. L'iniziativa, approvata con decreto del sindaco, è stata voluta dall'Amministrazione stessa per omogeneizzare gli orari tra i diversi uffici e rendere così più semplice la fruizione per i cittadini.

"Con gli orari precedenti, ogni ufficio osservava diverse aperture, dettate da casistiche specifiche - sottolinea il primo cittadino Enea Emiliani -. Questa impostazione aveva ricadute sul cittadino, che doveva prestare attenzione agli orari di ogni singolo sportello in base alle proprie esigenze. Ora è tutto più semplice e uniforme: anche questa è semplificazione".

